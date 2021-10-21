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باكستان.. مقتل 3 دواعش على الحدود مع أفغانستان

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باكستان.. مقتل 3 دواعش على الحدود مع أفغانستان
AFP
باكستان.. مقتل 3 دواعش قرب الحدود مع أفغانستان
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أعلنت الشرطة الباكستانية يوم الخميس أنها قتلت ثلاثة مسلحين على الأقل من تنظيم "داعش" الإرهابي، بمداهمة خارج بيشاور على الحدود مع أفغانستان.

وقالت الشرطة الباكستانية "إن ثلاثة أو أربعة مسلحين تمكنوا من الفرار من المداهمة التي تم تنفيذها إثر تلقي معلومات خاصة".

وأفاد مصدر مطلع بأن المسلحين دخلوا باكستان من أفغانستان المجاورة.

وفي أغسطس ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة قتلت 11 مسلحا على الأقل من تنظيم "داعش" في كويتا عاصمة ولاية بلوشستان الغربية الواقعة على حدود أفغانستان أيضا.

ونفى مسؤولون باكستانيون في السابق أي وجود لتنظيم "داعش" في البلاد، لكن الجماعة المتشددة سبق أن تبنت هجمات عدة في البلاد، وبينها تفجير في كويتا عام 2019 أسفر عن مقتل 20 شخصا.

ويقع المعقل السابق للتنظيم في ولاية ننغرهار الأفغانية على تخوم باكستان حيث يتم تجنيد أشخاص من البلدين.

المصدر: أ ف ب

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