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البرازيل تسجل 16853 إصابة و451 وفاة جديدة بكورونا

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البرازيل تسجل 16853 إصابة و451 وفاة جديدة بكورونا
Reuters PILAR OLIVARES
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 16853 إصابة و451 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل 21 مليونا و697 ألفا و341 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في البلاد.

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وارتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 604 آلاف و679 حالة.

وسجلت البرازيل ثالثة أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، وثانية أكبر حصيلة للوفيات بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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