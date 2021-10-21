قصر بكنغهام: الملكة إليزابيث أمضت ليلة كاملة في المستشفى

أمضت الملكة إليزابيث ليلة كاملة في المستشفى للخضوع "لفحوص أولية" حسب قصر بكنغهام، قبل أن تعود إلى قلعة وندسور يوم الخميس ومعنوياتها مرتفعة.

وقال قصر بكنغهام: "في أعقاب توصية طبية بالراحة لأيام، حضرت الملكة إلى المستشفى بعد ظهر الأربعاء من أجل فحوص أولية، وعادت إلى قلعة وندسور في وقت الغداء اليوم ومعنوياتها مرتفعة".

وصرح مصدر ملكي بأن الملكة بقيت في المستشفى وأن فريقها الطبي اتبع نهجا احترازيا.

وأضاف المصدر أنها عادت إلى مكتبها للعمل بعد ظهر الخميس وقامت ببعض المهام الخفيفة.

وأمضت الملكة إليزابيث ليلة الثلاثاء في حفل استضافته في قلعة وندسور لمجموعة من قادة الأعمال البارزين بينهم بيل غيتس، بعد أن عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤتمرا للاستثمارات الصديقة للبيئة قبيل قمة المناخ.

وظهرت الملكة وهي أطول ملوك العالم جلوسا على العرش بصحة جيدة، واستقبلت الضيوف بالابتسامة.

وألغت الملكة البالغة 95 عاما رحلة رسمية إلى إيرلندا الشمالية يوم الأربعاء حيث قال القصر إن فريقها الطبي أوصاها بالراحة وأن الأمر لا يتعلق بمرض كوفيد-19.

المصدر: رويترز