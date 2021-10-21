وسائل إعلام إسرائيلية: إصابتان بانفجار سيارة في نهاريا
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أصيب شخصان بجروح خطرة جراء انفجار سيارة في مدينة نهاريا، حسب تقارير صحفية إسرائيلية عن مصادر طبية.
وذكر مشفى نهاريا أن وضع الجريحين غير مستقر، وأن الإصابات في الأطراف.
فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن شخصين في الثلاثينات من العمر أصيبا بجروح خطيرة في انفجار سيارة في نهاريا، وأن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادث.
المصدر: وكالة "قدس نت" للأنباء
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