النمسا.. الحكم بالسجن على سوري أدين بهجمات معادية للسامية

أصدرت محكمة في النمسا حكما بالسجن 3 سنوات على سوري عمره 32 سنة بعد إدانته باعتداء على كنيس يهودي وهجمات أخرى معادية للسامية عام 2020.

واعقتل الرجل في أغسطس من العام الماضي في مدينة غراتز جنوب شرقي النمسا، حيث كان يرمي الحجارة على كنيس يهودي ويردد هتافات مؤيدة للفلسطينيين، ووجه تهديدات إلى رئيس المجتمع اليهودي المحلي، وكذلك ألحق أضرارا بمنشأة استخدمها ممثلو LGBT.

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وقال المدعي العام إن الرجل ارتكب أعماله بدوافع الكراهية تجاه اليهود والمثليين والعاملات في مجال الدعارة، فيما أعلن المتهم عن ندمه على أفعاله أمام المحكمة.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بنقله إلى دار للرعاية، حيث كان يعاني من اضطرابات نفسية.

وحسب جمعية للمنظمات اليهودية في فيينا، تم تسجيل 585 عملا معاديا للسامية في النمسا خلال العام الماضي وحده.

المصدر: فرانس برس