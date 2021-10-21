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المملكة المتحدة تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ يوليو

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المملكة المتحدة تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ يوليو
Globallookpress
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سجلت المملكة المتحدة اليوم أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 للمرة الأولى منذ يوليو، فيما رفضت الحكومة مجددا الدعوات المطالبة بإعادة فرض القيود لاحتواء الجائحة.

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ووفقا لآخر الإحصاءات، سجلت المملكة المتحدة 52 ألفا و9 إصابات جديدة، وهي الحصيلة الأعلى منذ 17 يوليو.

وتلقى 79 بالمئة من سكان المملكة المتحدة ممن يبلغون 12 عاما وما فوق جرعتين من لقاح كورونا، كما أن حالات دخول المستشفى قليلة نسبيا.

وقلل وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد من المخاوف من العدد المرتفع للإصابات، مشددا على عدم وجود ضرورة لإعادة فرض الكمامات في الأماكن المغلقة في الوقت الراهن.

وقال جاويد في مؤتمر صحفي: "الإصابات تتزايد، يمكن أن تزداد إلى مئة ألف في اليوم. الجائحة لم تنته".

وتابع: "نحن نطلع عن كثب على البيانات لكننا لن نلجأ إلى خطتنا البديلة للتدابير الطارئة في هذه المرحلة".

المصدر: أ ف ب

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