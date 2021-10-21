أ ف ب: انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة الأفغانية كابل بسبب انفجار
أفادت وكالة "أ ف ب" يوم الخميس، بأن التيار الكهربائي انقطع عن العاصمة الأفغانية كابل بسبب انفجار شركة الكهرباء.
وقالت شركة الكهرباء الوطنية إن انفجارا أسفر عن سقوط خطوط الكهرباء وقطع الكهرباء عن كابل يوم الخميس.
وأضافت شركة "بريشنا" للكهرباء في رسالة موجهة للعملاء "أدى انفجار إلى تفجير عمود كهرباء في منطقة قلعة مراد بك بإقليم كابل، مما أدى إلى قطع خط كهرباء مستورد بجهد 220 كيلوفولت".
#عاجل: انقطاع التيار الكهربائي عن #كابول بسبب انفجار (شركة الكهرباء)#فرانس_برسpic.twitter.com/yvkllxnGyk— فرانس برس بالعربية (@AFPar) October 21, 2021
#تازه— Aamaj News (@aamajnews24) October 21, 2021
یکلین برق وارداتی در اثر انفجار در مرادبیک کابل قطع شد
شرکت برقرسانی کشور یا برشنا میگوید که لحظات پیش به دلیل وقوع انفجار در قلعهی مرادبیک ولایت کابل یک لین برق وارداتی ۲۲۰ کیلوولت قطع شده که در نتیجهی آن برق کابل و سایر ولایتهای مسیر برق وارداتی قطع گردیده است. pic.twitter.com/UXPFWJv859
المصدر: أ ف ب
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