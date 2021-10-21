أ ف ب: انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة الأفغانية كابل بسبب انفجار

أفادت وكالة "أ ف ب" يوم الخميس، بأن التيار الكهربائي انقطع عن العاصمة الأفغانية كابل بسبب انفجار شركة الكهرباء.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية إن انفجارا أسفر عن سقوط خطوط الكهرباء وقطع الكهرباء عن كابل يوم الخميس.

وأضافت شركة "بريشنا" للكهرباء في رسالة موجهة للعملاء "أدى انفجار إلى تفجير عمود كهرباء في منطقة قلعة مراد بك بإقليم كابل، مما أدى إلى قطع خط كهرباء مستورد بجهد 220 كيلوفولت".

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یک‌لین برق وارداتی در اثر انفجار در مرادبیک کابل قطع شد



شرکت برق‌رسانی کشور یا برشنا می‌گوید که لحظات پیش به دلیل وقوع انفجار در قلعه‌ی مراد‌بیک ولایت کابل یک لین برق وارداتی ۲۲۰ کیلوولت قطع شده که در نتیجه‌ی آن برق کابل و سایر ولایت‌های مسیر برق وارداتی قطع گردیده است. pic.twitter.com/UXPFWJv859 — Aamaj News (@aamajnews24) October 21, 2021

المصدر: أ ف ب