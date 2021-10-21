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أ ف ب: انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة الأفغانية كابل بسبب انفجار

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أ ف ب: انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة الأفغانية كابل بسبب انفجار
Reuters
كابل - أرشيف -
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أفادت وكالة "أ ف ب" يوم الخميس، بأن التيار الكهربائي انقطع عن العاصمة الأفغانية كابل بسبب انفجار شركة الكهرباء.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية إن انفجارا أسفر عن سقوط خطوط الكهرباء وقطع الكهرباء عن كابل يوم الخميس.

وأضافت شركة "بريشنا" للكهرباء في رسالة موجهة للعملاء "أدى انفجار إلى تفجير عمود كهرباء في منطقة قلعة مراد بك بإقليم كابل، مما أدى إلى قطع خط كهرباء مستورد بجهد 220 كيلوفولت".

المصدر: أ ف ب

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