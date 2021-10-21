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جورجيا.. مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح ساكاشفيلي والحكومة تستبعد الإفراج المبكر عنه

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جورجيا.. مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح ساكاشفيلي والحكومة تستبعد الإفراج المبكر عنه
Reuters
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نظم مناصرو الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي القابع في السجن احتجاجا اليوم الخميس، مطالبين بالإفراج عنه.

ونشرت قناة 1TV المحلية لقطات تظهر ساكاشفيلي مبتسما ويلوح للمتظاهرين من نافذة حبسه ويرسم لهم شكل "قلب" بأصابعه، فيما يهتف المحتجون "ميخا، ميخا!"، وهي صيغة التصغير للتحبب لاسمه ميخائيل.

ويقول مناصرو ساكشفيلي من حزبه "الحركة الوطنية المتحدة" الذين نظموا الاحتجاج، إنه معتقل سياسي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي للصحفيين يوم الخميس أن الإفراج المبكر عن ساكاشفيلي أمر غير وارد، مضيفا أنه سيقضي في السجن ست سنوات على الأقل.

وقال غاريباشفيلي إن معارضي السلطات الحالية يروجون بشكل خاص لاعتقال ساكاشفيلي من أجل تصعيد التوتر قبل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية في 30 أكتوبر.

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وكان ساكاشفيلي قد أعلن الإضراب عن الطعام بعد عدة ساعات من وصوله إلى الأراضي الجورجية مطلع الشهر الحالي.

وأدين ساكاشفيلي في جورجيا بتورطه في قضيتي اغتيال المصرفي ساندرو غيرغفلياني، وضرب النائب فاليري غيلاشفيلي.

وفي القضية الأولى حكم عليه بالسجن 3 سنوات، والثانية 6 سنوات.

وإضافة إلى ذلك يتهم ساكاشفيلي بإصدار أوامره إبان رئاسته البلاد بفض مظاهرة احتجاج في 7 نوفمبر عام 2007 بالقوة، مما أثار أعمال عنف طالت قناة "إيميدي" التلفزيونية، وكذلك إهدار المال العام.

المصدر: وكالات

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