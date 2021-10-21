بوتين: الإنسانية دخلت في عهد جديد منذ 3 عقود وبدأ البحث عن توازن جديد وأساس للنظام العالمي
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يلقي الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين في هذه الأثناء كلمة في الجلسة الختامية للاجتماع السنوي الثامن عشر لمنتدى فالداي الدولي، في مدينة سوتشي.
- بوتين: سكان الدول النامية يفقدون الأمل بالمستقبل وذلك يؤدي إلى زيادة الهجرة
- بوتين: لم يكن ممكنا إيجاد دعم لتوازن جديد و"الفائزون في أوليمبوس" لاحظوا أن الأرض تنزلق تحت أقدامهم.
- بوتين: كان من المفترض أن توحد جائحة كورونا الناس وما حدث العكس زادت حدة الخلافات.
- بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام المنظومة المتعددة وهذا أمر جديد في النظام العالمي.
وشمل جدول أعمال المنتدى الذي استمر أربعة مواضيع وقضايا متنوعة سيتم التطرق إليها خلال الأيام الأربعة، وأهمها: "التغيير العالمي - القرن 21: الإنسان، القيم، الدولة".
ومن بين الموضوعات التي أعلن عنها المنظمون أيضا قضايا الحرية والمجتمعات المنغلقة في العالم، والذكاء الاصطناعي، والصراع الدولي من أجل التفوق التكنولوجي.
وسيتحدث أعضاء المنتدى أيضا عن السياسة الروسية في ضوء الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وهو موضوع يكتسب مكانة متزايدة على جدول الأعمال الدولي.
يتبع..
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