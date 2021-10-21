رئيسي: لن نسمح للصهاينة بتخريب علاقاتنا مع دول الجوار

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الدول الأجنبية لا تريد الخير للمنطقة، مؤكدا أن إيران "لن تسمح للصهاينة" بتخريب علاقاتها مع دول الجوار.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيسي قوله اليوم الخميس إن "الدول الأجنبية لا تريد الخير لمنطقتنا فهي تبحث عن مصالحها ونحن لن نسمح للصهاينة بتخريب علاقاتنا مع دول الجوار".

وأكد رئيسي أن العلاقة مع كافة دول الجوار "تقع على رأس أولويات سياستنا الخارجية"، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع دول الجوار من خلال دعم التعاملات عبر الحدود المشتركة.

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وفي وقت سابق، نقلت طهران إلى باكو "قلقنا من التحركات والتصريحات الإسرائيلية التي تنطلق من أذربيجان"، متهمة إسرائيل بالسعي للاقتراب من الحدود الإيرانية عبر أذربيجان، ومحاولة استغلال الوضع في قره باغ، وإثارة خلاف في العلاقات بين باكو وطهران.

من جانبه، نفى رئيس أذربيجان إلهام علييف، صحة الحديث عن "اجتذاب إسرائيل" إلى قره باغ لتقترب من الحدود مع إيران، ووصفه بأنه ضرب من الهراء والسخافة، ومحاولة لتشويه سمعة أذربيجان.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية + RT