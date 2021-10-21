زعيم المعارضة التركية مخاطبا نجل أردوغان: من أنت؟

ذكرت صحيفة زمان أن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو هاجم بشدة بلال أردوغان نجل الرئيس متسائلا بطريقة استنكارية: "من أنت وممن تستمد سلطتك؟".

وأشارت صحيفة زمان المعارضة إلى أن انتقادات رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو اللاذعة جاءت في معرض تعليقه على "الفضائح الأخيرة التي تورط فيها وقف (توجفا) الذي يعد بلال أردوغان أحد أبرز مؤسسيه، حيث تبين أن الوقف يتدخل في التعينات الحكومية".

ونسبت الصحيفة لكيليتشدار أوغلو قوله: "يجب على نجل الرئيس أن يحترم منصب والده وأن لا يستغله، فيجب أن يكون سلوكه مثاليا، ولا يجب عليه تعيين الناس في الوظائف الحكومية بالمحسوبية من خلال وقفه (توجفا)".

وخاطب زعيم المعارضة التركية نجل أردوغان قائلا: "من أنت! من أنت ومن أي شخص تحصل على سلطتك؟ هل يمنحك كونك نجل الرئيس الحق في ارتكاب هذه الفوضى؟ يجب أن ينفذ نجل الرئيس قرار المحكمة أولاً وقبل كل شيء".

وشدد كيليتشدار أوغلو على ضرورة " ألا يتمكن ابن الرئيس من تعيين موظفين بالمحسوبي"، متسائلا في السياق "ماذا يفعل من لا يستطيع الوصول إلى نجل الرئيس؟".

وأشار إلى أنه "إذا عين بلال أردوغان الأشخاص في وظائف الدولة، فهم في ذلك الحالة موظفون لدى القصر وليس الدولة، وفي هذه الحالة يجب إلغاء امتحانات التوظيف".

ولفتت صحيفة "زمان" إلى أن العديد ممن الفضائح عن وقف "توجفا"، ظهرت في الأيام الماضية، وأن أبرزها يتمثل في "التورط في قتل عسكريين ليلة الانقلاب، ومصادرة المؤسسات التابعة لحركة الخدمة، فضلا عن تعيين الموالين للحكومة في الوظائف الحكومية".

المصدر: زمان