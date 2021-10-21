"سنبحث عن ترياق".. مندوب روسيا يحذر من إمكانية تطبيق منظمة حظر الكيميائي السيناريو السوري على بلاده

حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين من أن المنظمة قد تحاول تكرار "السيناريو السوري" بشأن روسيا فيما يتعلق بتقييد حقها في التصويت.

وقال شولغين في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الخميس: "ربما سيحاولون تكرار السيناريو السوري فيما يتعلق بروسيا. لقد تمكنوا من اتخاذ قرار في الهيئة العليا لمؤتمر الدول المشاركة بشأن نزع حق التصويت من سوريا. وربما سيحاولون تكرار هذا المخطط فيما يتعلق بروسيا".

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وحسب الدبلوماسي، فإنه من الممكن إعادة توجيه خبراء آلية تحديد المسؤولية من التحقيقات في سوريا للتحقيق في حالة المدون الروسي أليكسي نافالني، الذي نقل إلى المستشفى في أغسطس 2020 في أومسك بعد إصابته المفاجئة بمرض غامض على متن طائرة.

وقال شولغين: "في أعماق الأمانة الفنية، هناك فريق غير شرعي من المحامين معني بتحديد الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. والآن سيعيدون توجيه هذا الفريق من سوريا إلى روسيا. وسيجري هؤلاء المحامون تحقيقا عن بعد، مدعين اعتماد معايير المهنية العالية. أما النتيجة فمحسومة مسبقا".

وأشار شولغين إلى أن الهدف النهائي لهذه التصرفات يتمثل في زيادة الضغط على روسيا، وأضاف: "لكن لدينا أيضا وسائل معينة في ترسانتنا. سنبحث عن ترياق".

المصدر: "تاس"