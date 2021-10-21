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كاميرات المراقبة توثق لحظات إحراق نساء "داعش" الأوروبيات الخيم في مخيم روج شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

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حصلت RT على فيديو من كاميرات المراقبة في مخيم روج شرقي سوريا، يوثق لحظة إنهاء نساء تنظيم "داعش" الأوروبيات حرق الخيم ومن ثم تنفيذ اعتصام.

وكانت نساء "داعش" الأوروبيات نظمن وللمرة الأولى، اعتصاما في مخيم روج، حيث تهجمن على "قوى الأمن الداخلي" الكردية في شمال سوريا (الأسايش)، كما قمن برفع شعارات دعائية.

المصدر: RT

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