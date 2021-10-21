إيران تعلن الإفراج عن سائقيها المحتجزين في أذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أنه تم الافراج عن السائقين الإيرانيين بعد أشهر من احتجازهما من قبل السلطات الأذربيجانية.

وقالت الخارجية إنه تم تسليم السائقين إلى السفارة الإيرانية في باكو.

وتشهد العلاقات بين إيران وأذربيجان توترا، بعد فرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

وكان محمد جواد هدايتي، المدير الأعلى لمنظمة الطرق الإيرانية، أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أن السائقين الإيرانيين اعتقلا في مناطق فرضت فيها الحكومة الأذربيجانية "حظرا أو تقييدا على حركة المرور، وقد نقلا إلى باكو".

وأشار هدايتي إلى أن الحكومة الأذربيجانية تتقاضى 130 دولارا من السائقين الإيرانيين، وقال إن هذه الرسوم "لا تتعارض مع الاتفاقات القائمة بين البلدين، ولكن لأن هذا الطريق قصير، فإن الرقم كبير جدا".

المصدر: RT + "إيران انترناشيونال"