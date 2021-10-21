54 قتيلا في شمال الهند و77 في نيبال جراء فيضانات عارمة

أفادت السلطات بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت ولاية أوتاراخند شمالي الهند، إلى 54 شخصا على الأقل، فيما أوقعت الفيضانات عشرات القتلى في نيبال المجاورة أيضا.

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وأشار المركز الحكومي الهندي لإدارة الكوارث اليوم الخميس إلى أن 5 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين جراء فيضانات أوتاراخند.

وحذر خبراء الأرصاد الهندية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة ونصحوا السكان بعدم مغادرة منازلهم لأسباب تتعلق بالسلامة.

وكانت السلطات قد تحدثت أمس الأربعاء عن سقوط 46 ضحية على الأقل بفيضانات أوتاراخند.

وشهدت الولاية الجبلية أمطارا متواصلة خلال الأيام الأربعة الماضية تسببت في غرق الطرق وتدمير الجسور وانهيارات أرضية جرفت عدة منازل، ما دفع السلطات إلى إرسال أكثر من 2000 فرد من القوات شبه العسكرية والشرطة المدنية إلى المنطقة.

Floods and landslides in India & Nepal kill over 100 pic.twitter.com/hfiffOXfVS — Doctor Punchy (@FroggiesNoHow) October 21, 2021

وطالت الفيضانات دولة نيبال المجاورة أيضا، حيث لقي 77 شخصا على الأقل مصرعهم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الخميس.

Water submerges homes, airport after deadly Nepal floods:Images show partially submerged houses, evacuated residents, and a flooded airport in Nepal where 31 people were reported dead after days of heavy rains across the country. Swelling rivers flooded homes in several districts pic.twitter.com/VFxKfeqL4S — World News 24 (@DailyWorld24) October 21, 2021

المصدر: وكالات