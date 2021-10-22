خبير عسكري يعلق لـRT على استبدال إسرائيل نظام القبة الحديدية بأنظمة أخرى تستخدم الليزر

علق المحلل العسكري المصري اللواء سمير راغب في حديث لـRT، على استبدال إسرائيل نظام القبة الحديدية بأنظمة دفاعية أخرى.

وقال: "مع احتفال إسرائيل هذا العام بالذكرى العاشرة لتأسيس نظام "القبة الحديدية"، يعود الحديث عن مدى كفاءة المنظومة التي تم تطويرها من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة الإسرائيلية، أحد عمالقة صناعة الدفاع الإسرائيلية، والتي تتلقى دعما ماليا من الولايات المتحدة، بل قامت بتوريد منظومتين للجيش الأمريكي، اعترض النظام أكثر من 2500 صاروخ فلسطيني قبل حرب غزة الأخيرة، فقد أصبح حجر الأساس للدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد الطبقات يحوي منظومة مقلاع داود متوسطة المدى، ومنظومة حيتس (السهم) بعيدة المدى، بالإضافة لمنظومة باتريوت أمريكية الصنع".

وأضاف: "يبقى تحدي مواجهة الصواريخ الصغيرة من نوع غراد وقسام، التي تسقط على مستوطنات غلاف غزة وتسبب توقف الحياة والبقاء في الملاجئ وتحتاج الى كثافة كبيرة من منظومة القبة الحديدية، والتكاليف العالية لثمن الصورايخ المضادة عشرات الآلاف من الدولارات في مقابل بضع مئات لصواريخ المقاومة، تحديا كبيرا دفع للبحث عن إضافة جديدة عالية دقة الإصابة ومنخفضة التكلفة، لتكون إضافة للمنظومة وليس احلالا لمنظومة أو أخرى، وكان في مقدمة مقترحات التطوير استخدام الليزر لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى في غلاف غزة، وخاصة أن شعاع الليزر يكلف بضعة دولارات أي تكاليف منخفضة".

ولفت إلى أنه "في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس أعلن الجانبان النصر، فمفتاح النصر من وحهة نظر المقاومة الفلسطينية منظومة الصواريخ ونجاح 60 صاروخا في اختراق القبة الحديدية والوصول لأهداف في العمق الإسرائيلي".

وتابع: "على الجانب الآخر بالنسبة لإسرائيل، كان مفتاح نجاحها هو نظام القبة الحديدية الذي يستخدم الرادار والصواريخ لاعتراض الصواريخ والتهديدات الأخرى، وهو ما حقق أمنا نسبيا للمدنيين والأهداف الحيوية الإسرائيلية من تهديد 4340 صاروخا يقول الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاقها من غزة منذ سيطرة حماس على القطاع".

وأوضح راغب أن "الاستعدادات الإسرائيلية والتطوير لمنظومة الدفاع الجوي ليست موجهة لتهديدات صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزه فقط، لكن لمواجهة التهديدات في حرب متعددة الجبهات، تكون فيها غزة أحد الأضلاع".

وقال: "تتوقع إسرائيل من حزب الله إطلاق 2000 صاروخ في اليوم الواحد، مع الأخذ في الاعتبار الصواريخ الإيرانية في حرب قادمة. وتعكس التدريبات الإسرائيلية الاستعداد لمواجهة إمطار صاروخي بما يصل إلى 3000 صاروخ يوميا في صراع مستقبلي، ويتم تطوير وتحديث وإضافة قدرات أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات لمثل هذا السيناريو".

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ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT