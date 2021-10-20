كوريا الشمالية: على الولايات المتحدة ألا تقلق وألا تعاني بسبب اختبارنا الصاروخي

قالت كوريا الشمالية إن عملية إطلاقها مؤخرا لصاروخ باليستي من غواصة لم يكن موجها ضد الولايات المتحدة، معتبرة أن التصريحات الصادرة عن واشنطن حول الاختبار لا معنى لها.

وأضافت وزارة الخارجية لكوريا الشمالية، حسبما نقلته "وكالة الأنباء المركزية الكورية"، أن على الولايات المتحدة "ألا تقلق وألا تعاني" بسبب الاختبارات الأخيرة، لأن كوريا الشمالية "فقط تستغل حقها للدفاع عن نفسها".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، فجر الأربعاء، أن بيونغ يانغ اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا أطلقته من غواصة الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الصاروخ المذكور من "الفئة الجديدة" وانطلق من نفس الغواصة التي استخدمت في تجربة صاروخ أقدم في عام 2016.

وقبل ذلك أفادت الهيئة المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية بلغ مداه بين 430 و450 كيلومترا.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ "انتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي".

المصدر: وكالات