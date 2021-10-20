صحيفة: أوكرانيا تتفاوض مع بريطانيا لشراء صواريخ

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن حكومة المملكة المتحدة تجري مفاوضات مع أوكرانيا لبيعها صواريخ في أول صفقة سلاح بين البلدين.

ويشير التقرير إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تخطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ "أرض - أرض" و"جو – أرض".

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وتجدر الإشارة إلى أن هناك نزاعا عسكريا بشرق أوكرانيا بين السلطات المركزية و"جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد والمناهضتين لكييف، يستمر منذ عام 2014.

وكانت روسيا قد حذرت الدول الغربية من أن توريد الأسلحة لأوكرانيا سيزيد من التصعيد في شرق أوكرانيا.

المصدر: "رويترز"