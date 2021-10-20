الولايات المتحدة تجيز إعطاء المحصنين ضد كورونا جرعة معززة من لقاح مختلف

أعلنت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية أنها أجازت إعطاء من تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، جرعة معززة من لقاح مختلف عن ذلك الذي تلقوه في البداية.

وقالت الإدارة الفيدرالية المسؤولة عن تنظيم سلامة الأغذية والعقاقير في البلاد، في بيان لها إنها "خلصت إلى أن الفوائد المعروفة والمحتملة لاستخدام جرعة واحدة معززة غير متجانسة (مع اللقاح الذي تم تلقيه) تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لاستخدامها لدى السكان المؤهلين".

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وهناك ثلاثة لقاحات مضادة لكورونا مرخص بها في الولايات المتحدة حاليا هي "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون"، ويعني القرار الصادر الأربعاء أن من تلقى جرعتين من "فايزر" أو "موديرنا" أو جرعة واحدة من "جونسون آند جونسون" بإمكانه الآن الحصول على جرعة معززة من أحد اللقاحين الآخرين.

المصدر: "أ ف ب"