واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الأخير انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي

قالت ليندا توماس غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الأخير "انتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي".

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وجاء تنديد المندوبة الأمريكية خلال جلسة لمجلس الأمن بخصوص كوريا الشمالية.

كما شجبت كل من إيرلندا وإستونيا وفرنسا إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي من غواصة، ودعوها إلى الحوار.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، فجر الأربعاء، أن الصاروخ المذكور من "الفئة الجديدة" وانطلق من نفس الغواصة التي استخدمت في تجربة صاروخ أقدم في عام 2016.

المصدر: RT