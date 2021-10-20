"طالبان" لـ RT: اللقاء في موسكو كان نتيجة إيجابية عظيمة بالنسبة لدولتنا

قيم أنس حقاني المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" في الدوحة، إيجابا اللقاء حول أفغانستان الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لـ RT، وصف حقاني اللقاء بأنه "خطوة كبيرة ونتيجة إيجابية عظيمة بالنسبة لدولتنا".

وتابع: "من بين النتائج الإيجابية للقاء يمكننا الإشارة إلى الاعتراف بدولتنا من جانب بلدان أخرى. ومستقبلا سنحاول الاستجابة لما طُرح".

ووفقا لحقاني فقد حرصت حركة "طالبان" منذ وصولها إلى الحكم في أفغانستان أوساط أغسطس الماضي، على إقناع العالم أجمع بأنها مستعدة "لإحداث تغييرات، وفي المقابل شكر العالم الدولة الجديدة على أفعالها الإيجابية".

وجدد المتحدث تعهد الحركة بأن أراضي أفغانستان "لن تستخدم أبدا ضد دول أخرى"، مؤكدا سعي الحركة "للحفاظ على علاقات جيدة مع العالم كله".

وتابع: "لن نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولدينا نفس المطلب للآخرين بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية".

وأردف حقاني أن "الأهم هو أن الشعب الأفغاني كله والعالم بأسره أعربا عن رغبتهما في السلام والهدوء في أفغانستان. والحمد لله أن هذين الأمرين نشهدهما الآن".

وبحسب المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، فقد شهد الوضع الأمني في أفغانستان تحسنا ملموسا. وأوضح قائلا: "في السابق، كانت المستشفيات تستقبل ما بين 300 إلى 400 جثة يوميا، لكن الآن، والحمد لله، لا تستقبل ولا جثة واحدة. لقد حققنا هدفنا ولا تزال هناك بعض المشاكل البسيطة لكننا سنسعى إلى حلها مستقبلا".

المصدر: RT