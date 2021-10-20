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مقتل 4 مسلحين وجندي باشتباكين منفصلين في الشطر الهندي في كشمير

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مقتل 4 مسلحين وجندي باشتباكين منفصلين في الشطر الهندي في كشمير
Reuters DANISH ISMAIL
عناصر في قوات الأمن الهندية في كشمير.
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أعلنت الشرطة الهندية عن مقتل 4 مسلحين وجندي في اشتباكين منفصلين بالأسلحة في الشطر الهندي من منطقة كشمير اليوم الأربعاء.

وقال قائد شرطة وادي كشمير، فيجاي كومار، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، إن 3 من القتلى المسلحين شاركوا في القتل المستهدف ضد عمال مهاجرين في الآونة الأخيرة، فيما لاقى جندي هندي حتفه وأصيب آخران.

وقتل أكثر من 30 شخصا بعد تصاعد العنف في كشمير في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك أعمال قتل استهدفت الأقلية من الهندوس والسيخ والعمال المهاجرين في الوادي الذي يغلب عليه المسلمون.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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