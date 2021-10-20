أستراليا.. ابتكار طريقة للكشف عن كورونا في مراحيض الطائرات

طورت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية، نظام مراقبة لتحليل عينات مياه الصرف الصحي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في الرحلات الجوية الطويلة.

وقالت وكالة العلوم الحكومية، إن اختبار مياه الصرف الصحي على الرحلات القادمة يمكن أن يكون وسيلة فعالة لفحص الركاب بحثا عن كوفيد- 19.

وأشار مدير علوم الأراضي والمياه في الوكالة، بول بيرتش، إلى أن "الاختبار لا يستغرق وقتا طويلا، لافتا إلى أنه بإمكان فرق البحث تقليب العينات في أقل من أربع ساعات وإجراء التحليلات أثناء مرور الركاب عبر الجمارك واستلام أمتعتهم.

وحللت الدراسة، التي تقوم عليها الوكالة، عينات مياه الصرف الصحي من المراحيض لـ37 رحلة إعادة حكومية أسترالية من دول مصنفة على أنها نقاط ساخنة للوباء، بما في ذلك الهند وفرنسا وبريطانيا وجنوب إفريقيا وكندا وألمانيا، والتي هبطت في مطار داروين الدولي بين ديسمبر 2020 ومارس من هذا العام.

ووجد البحث أن 65 في المائة من الرحلات أظهرت "إشارة إيجابية للفيروس المسبب لكورونا على الرغم من اختبار جميع الركاب، قبل 48 ساعة من الصعود على متن الطائرة".

وقال بيرتش: "تواصل منظمة الصحة العالمية تقديم اقتراحات بأننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين للمتغيرات التي ربما ستكون أكثر تحديا من متغير دلتا. يمكننا في الواقع اكتشاف المتغيرات في مياه الصرف الصحي أيضا، وهذا من شأنه أن يزودنا أيضا بإشارة إلى وقت دخول متغير معين إذا ظهر في مكان ما في العالم إلى أستراليا".

المصدر: VOA