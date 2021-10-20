مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في انهيار جزء من جسر بولاية جورجيا الأمريكية

لقي عامل حتفه، بينما أصيب اثنان آخران عندما انهار جزء من جسر "أكسس رود" على الطريق الذي يربط بين الولايات الشرقية والغربية جنوبي الولايات المتحدة- في نيو كاونتي شرقي أتلانتا.

وقالت وزارة النقل في ولاية جورجيا إن عمال شركة مقاولات فرعية كانوا يقومون بأعمال تقطيع ونشر أخشاب، عندما وقع الحادث، مبينة أن رافعة تزن خمسمائة طن شرعت في إزالة شاحنة وحفار ومعدات أخرى من موقع حادث نهر "يلو ريفر" صباح اليوم الأربعاء.

والعمل كان بدأ الاثنين الماضي، وقالت السلطات إنها تتوقع أن يستغرق تسعة أشهر.

Bridge collapse in Southwest Georgia kills one https://t.co/fxQLf8KTcP — 8News WRIC Richmond (@8NEWS) October 20, 2021

المصدر: AP