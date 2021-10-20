بلاغات عن عطل في عمل "إنستغرام" في الولايات المتحدة

أفاد موقع "داون ديتيكتور"، مساء اليوم الأربعاء، برصد عطل في عمل منصة "إنستغرام" المملوكة لشركة "فيسبوك" في الولايات المتحدة.

وأوضح "داون ديتيكتور" أن 41% من المستخدمين اشتكوا من عطل في عمل التطبيق، ولا يستطيع 37% من الرواد نشر صور أو فيديوهات جديدة في موقع التواصل الاجتماعي، كما قال 22% إن هناك صعوبات في تحميل المواد.

كما ذكر الموقع أنه سجل عطلا غير كبير في كل من كندا وروسيا.

ويأتي ذلك بعد أن واجهت منصات "فيسبوك" و"ميسينجر" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مساء الـ4 من أكتوبر، عطلا يعتبر الأكبر في تاريخ الشركة أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي استمر لحوالي 7 ساعات.

وقالت الشركة لاحقا إن العطل نجم عن إجراء تغييرات في تكوين أجهزة التوجيه الأساسية، نافية أنه أصبح نتيجة لأي هجوم إلكتروني.

المصدر: وكالات