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بريطانيا تسجل ارتفاعا بـ17% للإصابات بكورونا على أساس أسبوعي

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بريطانيا تسجل ارتفاعا بـ17% للإصابات بكورونا على أساس أسبوعي
Reuters SIMON DAWSON
شخصان على خلفية لندن في زمن جائحة فيروس كورونا.
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سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، 49139 إصابة و179 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 49139، مقارنة مع 49156 الاثنين و43738 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 8.589 مليون حالة.

ويتزايد عدد الإصابات بشكل متسارع حيث قفزت الحالات خلال الأيام الـ7 الماضية بنسبة 17% مقارنة مع 7 أيام سابقة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 179 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 45 الاثنين و223 الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 139031 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

المصدر: RT + "رويترز"

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