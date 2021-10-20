وزير الدفاع الأمريكي يدعو إلى مزيد من التعاون الدفاعي في منطقة البحر الأسود

حض وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، على مزيد من التعاون الدفاعي بين الدول الواقعة على البحر الأسود، وذلك قبل قمة مقررة لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي.

وبعد محادثات في بوخارست مع نظيره الروماني نيكولاي شيوكا، قال أوستن إن "أمن البحر الأسود واستقراره يصبان في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة ويعدان أساسيين لأمن الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي".

واعتبر أن "المنطقة عرضة لعدوان روسي، وقد رأينا دليلا على ذلك من خلال الأفعال المتواصلة في شرق أوكرانيا، واحتلال أجزاء من جورجيا".

وبوخارست هي المحطة الثالثة لأوستن ضمن جولة في المنطقة تهدف لبناء الثقة بين الحلفاء، وبينهم جورجيا وأوكرانيا اللتان تأملان في الانضمام الى حلف شمال الأطلسي، وايضا لتعزيز التعاون العسكري بين قوات هذه الدول.

ومن المقرر أن يشارك أوستن بعد ذلك في قمة لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

هذا ويتمركز نحو ألف جندي أمريكي في قاعدة ميخايل كوغالنيتشينو الجوية في رومانيا، إضافة الى عسكريين لدعم نظام الدفاع الصاروخي ايغيس في رومانيا.

المصدر: "أ ف ب"