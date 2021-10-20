نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تتحقق من المعاملات المالية في نادي الغولف المملوك لترامب

ذكرت وسائل إعلام أن نادي ترامب للغولف، المملوك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيخضع للتفتيش والتحقيق المالي في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يُجري مكتب المدعي العام في مقاطعة ويستشستر في نيويورك تدقيقا للمعاملات المالية لنادي الغولف المملوك لشركة ترامب.

ووفقا للصحيفة، في الأشهر الأخيرة، طلب مكتب المدعي العام في مقاطعة ويستشستر مستندات مالية من نادي الغولف هذا.

يشار إلى أن المحامية، ميمي روكا، تحقق على الأرجح فيما إذا كانت شركة ترامب قد ضللت المسؤولين المحليين بشأن قيمة الممتلكات، من أجل خفض الضرائب عليها.

وفي أوائل يوليو، رفع المدعون العامون في محكمة نيويورك تهما بخرق ضريبي لمدة 15 عاما ضد شركة ترامب ومديرها المالي، ألين فايسلبيرغ.

وفي عام 2020، طلبت هيئة محلفين كبرى في قضية قادها سايروس فانس، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، السجلات المالية لشركة ترامب على مدار السنوات الثماني الماضية.

وصرح فانس سابقا أنه يجري تحقيقا جنائيا في الشؤون المالية لترامب بهدف الكشف عن الانتهاكات المحتملة لقوانين الدولة من قبله.

في أغسطس، رفضت المحكمة النظر في التماس قدمه محامو ترامب لحظر الوصول إلى مستنداته المالية. وفي مايو 2021 ، أعلن مكتب المدعي العام في نيويورك أنه أعاد تصنيف التحقيق في شركة ترامب من مدني إلى جنائي.

المصدر: نوفوستي