إسرائيل.. "القائمة المشتركة" تؤيد مشروع قرار يمنع نتنياهو من العودة للحكم

أكد رئيس "القائمة المشتركة" ذات الأغلبية العربية في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، أن قائمته مستعدة لدعم مشروع قانون يمنع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من العودة لسدة الحكم.

ويقضي مشروع القانون الجديد الذي طرحه أمس الاثنين وزير العدل، جدعون ساعر، بإدخال تعديل على القوانين الأساسية سيمنع رئيس الدولة من تكليف أي عضو في الكنيست يواجه عقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات باتهامات في قضايا جنائية أو متعلقة بـ"الفساد الأخلاقي"، بتشكيل الحكومة.

كما يمنع التعديل مثل هذا النائب من أداء دور رئيس وزراء بديل أو طرح اسمه خلال تصويت الكنيست على منح الثقة لحكومة جديدة.

وفي حال تبنيه، سيدخل القانون حيز التنفيذ في انتخابات الكنيست القادمة، وسيسد الطريق أمام نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية في عدة قضايا فساد، للعودة إلى الحكم.

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن مشروع القانون الجديد يحظى بدعم النائب العام، أفيخاي مندلبليت.

واستدعى مشروع القانون هذا انقساما داخل الائتلاف الحاكم، حيث أعرب عدد من أعضاء حزب رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، "يمينا"، في مقدمتهم وزيرة الداخلية أيليت شكد، عن معارضتهم له.

غير أن النائب أيمن عودة كتب على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء أن لدى شكد صوت واحد فقط خلال التصويت في الكنيست، بينما تحظى القائمة المشتركة بستة أصوات، وتابع مخاطبا ساعر: "يمكن تمرير القانون في الأسبوع القادم".

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن شكد على أي حال لن تستطيع التصويت ضد مشروع القانون الجديد، لأنها سبق أن تخلت عن مقعدها في الكنيست في يونيو، غير أنه من حق أي من أحزاب الائتلاف الحاكم فرض الفيتو على هذا التعديل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"