تقرير: إدارة بايدن ناقشت مع السعودية إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل

نقل موقع "والا" العبري عن مصادر عربية وأمريكية مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشت مع السعودية إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى "الاتفاقيات الابراهيمية".

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وأفاد "والا" بأن "مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، طرح الموضوع خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في 27 سبتمبر، خلال زيارته إلى المملكة".

وبحسب المصادر، فإنه "خلال المحادثة مع ساليفان، بن سلمان لم يرفض حتى النهاية الإمكانية لدفع تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأشارت المصادر إلى أن "السعوديين شددوا على أنه مع ذلك، فإن عملية من هذا القبيل تستغرق وقتا، وحتى إنه أعطى لساليفان الخطوات المطلوب تنفيذها قبل ذلك، وأن عددا من هذه الخطوات يتعلق بتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة"، في حين رفض البيت الأبيض التعقيب على التقرير.

المصدر: "I24"