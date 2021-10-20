استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون استغلال السلام مع دول عربية لدفع عملية السلام مع الفلسطينيين

كشف استطلاع إسرائيلي للرأي أن 53% من الإسرائيليين يعتقدون أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جيدة بصورة اقل لإسرائيل من إدارة سلفه دونالد ترامب.

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وأجرى معهد "ميتافيم" استطلاع مؤشر السياسة الخارجية الإسرائيلية لعام 2021، الذي يفحص مواقف الجمهور بعدد متنوع من المواضيع حول السياسة الخارجية، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء.

وفحص هذا الاستطلاع مواقف الجمهور الإسرائيلي من عدد متنوع من المواضيع حول السياسة الخارجية، ويبرز فيه موضوع "التهديدات الإيرانية"، حيث أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 34% من الجمهور يعتقد أنه يتعين على إسرائيل أن تركز جهودها على إنشاء تحالف لدول الشرق الأوسط، و31% يعتقدون أن الأمر يستحق التركيز على الأنشطة العسكرية المستقلة، فيما 17% يعتقدون أنه من الأفضل دعم الجهود الدولية لاستئناف وتحسين الاتفاق النووي مع إيران.

وحول اتفاق السلام مع عدد من الدول العربية، يعتقد غالبية الجمهور الإسرائيلي (53%) أنه يجب على إسرائيل استغلال الدول التي أبرمت معها علاقات دبلوماسية لدفع عملية السلام الاسرائيلية-الفلسطينية، كما أن الجمهور اعتبر أن أزمة المناخ قضية سياسية مركزية يجب على الحكومة الاهتمام بها، وأيد التعاون مع جهات مختلفة بالمنطقة في مواجهتها.

وأظهر الاستطلاع أن الجمهور يولي أهمية كبيرة لتحسين العلاقات مع الأردن (57%)، كما عبر عن دعمه الواسع لتحسين العلاقات مع تركيا (61%).

المصدر: " I24"