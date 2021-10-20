شويغو: الناتو يعزز وجوده العسكري بالقرب من حدود روسيا وبيلاروس

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن حلف شمال الأطلسي يعزز بنيته التحتية العسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة لحدود روسيا وبيلاروس، ووصف الوضع العسكري والسياسي بالمعقد.

وأضاف شويغو خلال اجتماع مشترك بين وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية، اليوم الأربعاء: "يتزايد الوجود اعلى الخط الأمامي لكتلة الناتو بالقرب من حدود دولة روسيا الاتحادية وبيلاروس، ويجري تعزيز البنية التحتية العسكرية (للناتو)، وإنشاء مخزونات من الأسلحة والمعدات العسكرية والعتاد".

وقال وزير الدفاع الروسي إن حلف شمال الأطلسي "نشر لواء مدرع من القوات البرية للولايات المتحدة الأمريكية، وأربع مجموعات تكتيكية متعددة الجنسيات، في بولندا ودول البلطيق.

كما أشار الجنرال شويغو إلى "تشكيل مقر لفرق حلف الناتو في رومانيا وبولندا ولاتفيا، وإلى تزايد قدرة البنية التحتية للموانئ والمطارات هناك".

المصدر: نوفوستي