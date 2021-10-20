بيسكوف: نسعى من خلال اتصالاتنا مع "طالبان" لفهم نوايا الحركة على المدى المتوسط والبعيد

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن اتصالات موسكو مع حركة "طالبان" التي لم تحض باعتراف دولي حتى الآن، هدفها فهم مخططات الحركة ونواياها على المدى المتوسط ​​والبعيد.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنه "بحكم القانون، طالبان غير معترف بها من قبل القوى العالمية، بما في ذلك روسيا. لكن بحكم الأمر الواقع، طالبان هم القيادة في أفغانستان".

وقال: "الوضع في أفغانستان بالنسبة لنا مهم للغاية، في الواقع يتم إجراء اتصالات مباشرة تهدف إلى فهم أفضل لما تنوي طالبان القيام به على المدى المتوسط ​​والبعيد".

وتتزامن هذه التصريحات مع مشاركة وفد من حركة "طالبان" في محادثات "صيغة موسكو" حول الوضع في أفغانستان بمشاركة ممثلين عن 10 دول، من بينها روسيا والصين وباكستان والهند وإيران.

المصدر: نوفوستي