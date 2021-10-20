أفغانستان.."طالبان" تشيد بالانتحاريين ضد الحكومة السابقة وحلفائها وتقدم لأسرهم الأموال والأراضي

أشادت حركة "طالبان" بالمفجرين الانتحاريين الذين ماتوا بالحرب على الحكومة السابقة وحلفائها الغربيين، وعرضت على أسرهم مبالغ مالية ووعودا بقطع أراض، وفق بيان وزارة داخلية الحركة.

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وقالت الوزارة في بيان في "تويتر": "أشاد وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، في كلمته بجهاد الشهداء والمجاهدين وتضحياتهم ووصفهم بأنهم أبطال الإسلام والبلاد"، فيما لفت المتحدث باسم الوزارة، قاري سيد خوستي، إلى أن أسر الانتحاريين حصلت على ملابس وعشرة آلاف أفغاني (111 دولارا) ووعود بالحصول على قطع أراض.

هذا والتقى سراج الدين حقاني، القائم بأعمال وزير الداخلية، الذي أعلنت الولايات المتحدة سابقا جائزة لمن يأتي به قدرها عشرة ملايين دولار، بأفراد من أسر الانتحاريين في احتفال أقيم بفندق "إنتركونتننتال" في كابل الذي استهدفه انتحاريون عام 2018.

المصدر: "رويترز"