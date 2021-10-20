قائد بحرية الجيش الإيراني: نعمل على إنتاج جيل حديد من الغواصات

أعلن قائد القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن بلاده تعمل على إنتاج جيل جديد من الغواصات.

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وصرّح الأدميرال بهذا الشأن قائلا: "نستخدم بعض الغواصات والمعدات العسكرية التي تم تصميمها وإنتاجها محليا للعمل تحت المياه، ونعمل على إنتاج جيل جديد من الغواصات".

وأضاف: "في الأشهر القادمة سوف ننتهي من إنتاج عدد من المدمرات من جيل سهند وجماران. الحفاظ على أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية من أولويات بحرية الجيش الإيراني".

المصدر: إسنا