قائد بحرية الجيش الإيراني: نعمل على إنتاج جيل جديد من الغواصات
AFP
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أعلن قائد القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن بلاده تعمل على إنتاج جيل جديد من الغواصات.
وصرّح الأدميرال بهذا الشأن قائلا: "نستخدم بعض الغواصات والمعدات العسكرية التي تم تصميمها وإنتاجها محليا للعمل تحت المياه، ونعمل على إنتاج جيل جديد من الغواصات".
وأضاف: "في الأشهر القادمة سوف ننتهي من إنتاج عدد من المدمرات من جيل سهند وجماران. الحفاظ على أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية من أولويات بحرية الجيش الإيراني".
المصدر: إسنا
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