الإمارات..محمد بن راشد يجتمع مع محمد بن زايد ضمن "لقاءات المستقبل" (صور)

التقى حاكم دبي، محمد بن راشد، اليوم الأربعاء، بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بجناح الإمارات في إكسبو 2020.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر محمد بن راشد صور لهذا اللقاء، وعلق قائلا: "خلال لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في جناح الإمارات في إكسبو2020 … لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل..ولقاءات الأفكار الكبيرة.. ولقاءات العقول العظيمة لصنع مستقبل أجمل بإذن الله … حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها".

خلال لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في جناح الإمارات في إكسبو ٢٠٢٠ … لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل .. ولقاءات الأفكار الكبيرة .. ولقاءات العقول العظيمة لصنع مستقبل أجمل بإذن الله … حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها. pic.twitter.com/46zF7UYP16 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 20, 2021

المصدر: RT