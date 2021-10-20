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الإمارات..محمد بن راشد يجتمع مع محمد بن زايد ضمن "لقاءات المستقبل" (صور)

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الإمارات..محمد بن راشد يجتمع مع محمد بن زايد ضمن
Reuters CHRISTOPHER PIKE
حاكم دبي، محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد
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التقى حاكم دبي، محمد بن راشد، اليوم الأربعاء، بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بجناح الإمارات في إكسبو 2020.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر محمد بن راشد صور لهذا اللقاء، وعلق قائلا: "خلال لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في جناح الإمارات في إكسبو2020 … لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل..ولقاءات الأفكار الكبيرة.. ولقاءات العقول العظيمة لصنع مستقبل أجمل بإذن الله … حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها".

المصدر: RT

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