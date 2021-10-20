مسؤول في طالبان: لا تلوموا زلماي خليل زاد بل لوموا أنفسكم

علّق مسؤول بحركة طالبان على دعوة جبهة المقاومة الأفغانية إلى التحقيق في أنشطة مبعوث الولايات المتحدة المستقيل، زلماي خليل زاد، مشيرا إلى أن خليل زاد أمريكي دافع عن مصالح بلاده.

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وبهذا الشأن، كتب في "تويتر" أنعام الله سامنغاني، عضو اللجنة الثقافية لطالبان يقول: "زلماي خليل زاد، لكونه أميركيا مثّل الأميركيين وليس الأفغان. وقبل عشرين عاما وحتى اليوم يدافع عن مصالح الولايات المتحدة. أيا كان ما فعله، فقد فعل ذلك من أجل بلده (أمريكا). لا تلوموه، ولوموا أنفسكم لأنكم اعتبرتم حرب الولايات المتحدة حربكم الخاصة، والولايات المتحدة حليفا استراتيجيا لكم".

المصدر: تويتر