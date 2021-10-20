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مؤسسة غيتس تدعم الدول الفقيرة بـ120 مليون دولار

أخبار العالم

مؤسسة غيتس تدعم الدول الفقيرة بـ120 مليون دولار
Reuters
مؤسسة غيتس
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أعلنت مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" عن عزمها دعم البلدان الفقيرة بـ 120 مليون دولار لتسريع وصول عقار "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا إليها.

وأفادت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء، بأنه سيتم تخصيص التمويل بناء على المشاورات مع الشركاء، وسيدعم المبلغ مجموعة الأنشطة المطلوبة لتطوير وتصنيع إصدارات عامة من الدواء، الذي تقوم شركة "Merck & Co" بتطويره بالتعاون مع "Ridgeback Biotherapeutics".

ويبرز هذا الالتزام جهود المؤسسة المستمرة، بما في ذلك تمويل سابق بلغ 1.9 مليار دولار، منذ بداية الوباء لزيادة وصول لقاحات وعلاجات واختبارات فيروس كورونا، من خلال دعم البحث والتطوير والعمل التنظيمي والتصنيع المعرض للخطر وتسليم المنتجات.

المصدر: RT

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