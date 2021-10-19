مجلس الأمن الدولي يجتمع الأربعاء لبحث الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية

ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيناقش الأربعاء الاختبارات الصاروخية التي نفذتها مؤخرا كوريا الشمالية.

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وقالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام عدة، مساء يوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا لبحث هذه الإطلاقات بناء على طلب من إيرلندا وبريطانيا.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، فجر الأربعاء، أن بيونغ يانغ اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا أطلقته من غواصة الثلاثاء.

وأوضحت أنه من "الفئة الجديدة" وانطلق من نفس الغواصة التي استخدمت في تجربة صاروخ أقدم في عام 2016.

وقبل ذلك أفادت الهيئة المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية بلغ مداه بين 430 و450 كيلومترا.

وأشار محللون، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، إلى أن صورا نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية تظهر على ما يبدو صاروخا أصغر قطرا من النسخ السابقة من صواريخ الغواصات الكورية الشمالية، وهو ما يعني إمكانية تسليح الغواصة بعدد أكبر، وإن كان أصغر مدى، من الصواريخ، وربما يجعل كوريا الشمالية المسلحة نوويا أقرب إلى نشر غواصة مسلحة بصواريخ باليستية.

المصدر: وكالات