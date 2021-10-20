 
مباشر

"طالبان" تشكل وحدة خاصة من القوات الأمنية في ولاية بلخ

أخبار العالم

Xinhua
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjll

أعلن مسؤولون أمنيون في ولاية بلخ بشمال أفغانستان أن سلطات "الإمارة الإسلامية" التي أعلنتها "طالبان" شكلت وحدة خاصة من القوات لضمان الأمن في الولاية.

إقرأ المزيد
أفغانستان.. مقتل قياديين في
أفغانستان.. مقتل قياديين في "جبهة المقاومة" في اشتباكات مع مسلحي "طالبان" في ولاية بغلان

وقال كبير المسؤولين الأمنيين في بلخ، إن وحدة القوات الخاصة أطلق عليها اسم "فرقة منصوري"، وهي مزود بالأسلحة الحديثة، وستقوم بدوريات في عاصمة الولاية مدينة مزار شريف على مدار الساعة.

وأوضح أن مهامها تتمثل في محاربة الشبكات الإجرامية المختصة بالاختطافات والنهب والسطو المسلح، وذلك على خلفية تزايد أنشطة تلك الشبكات منذ سقوط حكومة أشرف غني في أغسطس الماضي.

المصدر: "طلوع نيوز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا