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النمسا.. العثور على جثتين في حافلة صغيرة تقل عشرات المهاجرين

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النمسا.. العثور على جثتين في حافلة صغيرة تقل عشرات المهاجرين
Reuters Heinz-Peter Bader
توقيف شاحنة تقل مهاجرين في النمسا (أرشيف)
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أفادت وسائل إعلام نمساوية بالعثور على جثتي رجلين في حافلة صغيرة تقل عشرات المهاجرين بالقرب من الحدود مع هنغاريا.

وذكرت قناة "أو آر إف" أن "السلطات أوقفت السيارة ووجدت 28 شخصا محشورين في الداخل، اثنين منهم ميتين".

وأضافت أن "الشرطة تبحث في المنطقة المحيطة بقرية سيغندورف الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوبي فيينا، عن سائق الحافلة الصغيرة".

ونقلت عن الشرطة قولها إن "عمر الرجلين المتوفين على الأرجح بين 25 و30 عاما، وكانا في حالة بدنية سيئة".

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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