الجيش الإيراني: جاهزون لمواجهة أي تهديد من العدو

اعتبر نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، أن قوات بلاده مستعدة "لمواجهة أي تهديد من العدو".

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وقال سياري، في تصريح أدلى به الثلاثاء: "اليوم قدرات الجيش القتالية والدفاعية والردعية على مستوى عال للغاية، علما بوجود الكوادر المدربة والماهرة والمعدات المحلية والمحدثة، لذا فإن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهز لمواجهة أي تهديد من العدو".

وسبق أن اعتبر قائد القوات الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أن بلاده تمثل القوة الصاروخية الأولى في المنطقة.

المصدر: "إرنا" + وكالات