 
مباشر

واشنطن: على بيونغ يانغ الامتناع عن استفزازات والدخول في الحوار

أخبار العالم

واشنطن: على بيونغ يانغ الامتناع عن استفزازات والدخول في الحوار
Reuters KEVIN LAMARQUE
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjkt

دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى الامتناع عن مواصلة الاستفزازات والدخول في "حوار مستقر"، وذلك في أعقاب تجربة صاروخية جديدة لبيونغ يانغ الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الثلاثاء: "ندين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي... وندعوها للامتناع عن مواصلة الاستفزازات والدخول في حوار مستقر وذي مضمون".

إقرأ المزيد
الجيش الأمريكي: إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ جديد عمل
الجيش الأمريكي: إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ جديد عمل "يزعزع الاستقرار"

وأكدت المتحدثة استعداد واشنطن للحوار مع بيونغ يانغ بدون شروط مسبقة.

وفي هذا السياق عقد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم لقاء ثلاثيا مع مسؤولين من كوريا الجنوبية واليابان، مؤكدا إدانة الولايات المتحدة لإطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية، والدعوة للحوار.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت صباح الثلاثاء عن رصدها إطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان، قد يكون تم من غواصة.

من جهتها، أعلنت اليابان عن رصدها إطلاق صاروخين من قبل كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا