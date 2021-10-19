واشنطن: على بيونغ يانغ الامتناع عن استفزازات والدخول في الحوار

دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى الامتناع عن مواصلة الاستفزازات والدخول في "حوار مستقر"، وذلك في أعقاب تجربة صاروخية جديدة لبيونغ يانغ الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الثلاثاء: "ندين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي... وندعوها للامتناع عن مواصلة الاستفزازات والدخول في حوار مستقر وذي مضمون".

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وأكدت المتحدثة استعداد واشنطن للحوار مع بيونغ يانغ بدون شروط مسبقة.

وفي هذا السياق عقد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم لقاء ثلاثيا مع مسؤولين من كوريا الجنوبية واليابان، مؤكدا إدانة الولايات المتحدة لإطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية، والدعوة للحوار.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت صباح الثلاثاء عن رصدها إطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان، قد يكون تم من غواصة.

من جهتها، أعلنت اليابان عن رصدها إطلاق صاروخين من قبل كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات