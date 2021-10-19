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عبداللهيان: طهران قلقة إزاء تشديد العنف في أفغانستان

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عبداللهيان: طهران قلقة إزاء تشديد العنف في أفغانستان
Reuters POOL
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
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أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في حديث مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي عن القلق من تشديد العنف في أفغانستان، والعمليات الإرهابية التي ينفذها تنظيم "داعش".

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء بأن عبداللهيان أكد خلال المكالمة الهاتفية، اليوم الثلاثاء، على "أهمية مكانة دول الجوار في السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الحالية، واستمرار التشاور مع عمان بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية".

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وأشار عبداللهيان إلى ضرورة زيادة التعاون في كل المجالات، مؤكدا استعداد طهران لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع السابقة المتفق عليها بين الجانبين.

وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة التشاور الثنائي في مختلف المجالات الإقليمية والدولية، معربين عن أملهما بأن تشهد المرحلة الراهنة زيادة التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.

وجدد وزير الخارجية العماني الدعوة إلى نظيره الإيراني للقيام بزيارة رسمية الى مسقط.

المصدر: "فارس"

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