الخزانة الأمريكية: لا يوجد وضع يسمح فيه لـ"طالبان" بالوصول إلى احتياطيات البنك المركزي

قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، إنه لا يرى أي موقف يسمح فيه لحركة "طالبان"، بالوصول إلى احتياطيات البنك المركزي، المحتفظ بها إلى حد كبير في الولايات المتحدة.

وقال أدييمو في تصريح أمام الجنة المصرفية بمجلس الشيوخ: "نعتقد أنه من الضروري أن نحافظ على عقوباتنا ضد طالبان ولكن في نفس الوقت نجد سبل وصول المساعدات الإنسانية المشروعة إلى الشعب الأفغاني... هذا بالضبط ما نفعله".

ومع وصول طالبان إلى السلطة، في أغسطس، جمدت وزارة الخزانة الأمريكية احتياطيات الحكومة الأفغانية المودعة في المصارف الأمريكية، ومنعت "طالبان" من التصرف بمليارات الدولارات الموجودة لديها، كما ضغطت على صندوق النقد الدولي لتعليق تحويل أكثر من 400 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية.

وقالت الخزانة الأمريكية الشهر الماضي إنها أصدرت ترخيصا جديدا يسمح للحكومة الأمريكية وشركائها مواصلة تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على أفغانستان، كما منحت "ويسترن يونيون"، أكبر شركة لتحويل الأموال في العالم، ومؤسسات مالية أخرى، الضوء الأخضر لاستئناف التعامل مع الحوالات الشخصية لأفغانستان من المهاجرين في الخارج.

المصدر: "رويترز" + RT