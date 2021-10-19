سنغافورة تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 3994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء، فيما سجلت 7 وفيات جديدة بسبب المرض.

ودفع الارتفاع الأخير في الإصابات السلطات إلى تشديد تدابير احتواء الفيروس بعد تخفيفها في وقت سابق.

يذكر أن أكثر من 80 بالمئة من سكان سنغافورة تم تطعيمهم ضد الفيروس.

المصدر: "رويترز"