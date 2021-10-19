تمثال برونزي لهارامبي يفاجئ المارة في وول ستريت (صور)

ظهر تمثال برونزي لهارامبي غوريلا حديقة سينسيناتي، التي تصدرت عناوين الصحف في 2016 بعد قتلها بسبب التقاطها طفل صغير، على الجانب الآخر من تمثال الثور الهائج الشهير في وول ستريت.

وأظهرت صور متداولة تمثال الثور الشهير محاطا بكمية كبيرة من الموز تقدر بنحو 10000 موزة، سيتم التبرع بها لاحقا لبنوك الطعام المحلية والثلاجات المجتمعية، وأمامه مباشرة تمثال الغوريلا الذي يبلغ طوله 7 أقدام.

وقال مؤسسو "Sapien Network"، وهي عبارة عن منصة للتواصل الاجتماعي قيد التطوير، إنهم وضعوا التمثال هناك لإظهار أن شارع وول ستريت أصبح "موزة"، وبعيدا كليا عن تلبية احتياجات المواطنين العاديين.

BREAKING: 7-Foot-Tall Harambe Ape Statue has been built in front of Wall Street's Charging Bull, which is now covered in bananas. pic.twitter.com/n3xBxGpofg — Mr. Whale (@CryptoWhale) October 18, 2021

وول ستريت هو شارع يغطي 8 مربعات سكنية في المنطقة الماليَة بمنهاتن السفلى في مدينة نيويورك، يمتد ما بين برودواي غربا وصولا إلى الشارع الجنوبي والنهر الشرقي شرقا.

وأصبح اسم الشارع يستعمل ككناية للإشارة إلى الأسواق المالية في الولايات المتَحدة، أو قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى دلالته التي قد تشير إلى طبقة أصحاب المصالح المالية الموجودة في المدينة، أو إلى المنطقة المالية التي يقع فيها الشارع.

المصدر: RT