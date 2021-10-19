مصادر: المبعوث الأمريكي يزور السودان مع اشتداد الأزمة السياسية

أفادت مصادر لموقع "أكسيوس" الأمريكي بأن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، سيزور السودان، هذا الأسبوع، لبحث الأزمة السياسية في البلاد.

وسيصل فيلتمان إلى الخرطوم في وقت لاحق هذا الأسبوع في ثاني زيارة له خلال ثلاثة أسابيع، للتأكيد على "أهمية الالتزام بالانتقال الديمقراطي" للسلطة في السودان، وذلك بعد أن وصف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الوضع في البلاد بـ"أسوأ وأخطر أزمة في انتقال السودان إلى الديمقراطية".

ويعيش السودان على وقع أزمة سياسية حادة، بعد تصاعد الخلافات بين شقي عملية الانتقال السياسي، المدني والعسكري.

ومنذ الإطاحة بنظام عمر البشير، في 2019، يتقاسم الجيش السوداني السلطة مع المدنيين بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي أطلق شرارة الانتفاضة على البشير في ديسمبر 2018.

ومنذ السبت الماضي، يعتصم آلاف السودانيين قرب القصر الجمهوري تأييدا للجيش، مطالبين باسقاط الحكومة. جاءت هذه الاحتجاجات بعد أربعة أسابيع فقط من محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في الخرطوم.

المصدر: "أكسيوس"