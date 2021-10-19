مناورة بحرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان لمكافحة القرصنة

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها وقوات الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان أجرت أول مناورة بحرية مشتركة لها لمكافحة القرصنة في خليج عدن.

وقالت الوزارة إن المدمرة البحرية "تشونغمو-غونغ لي سون-شين" التي يبلغ وزنها 4400 طن والتابعة لوحدة "تشونغ هيه" العسكرية الكورية الجنوبية انضمت يوم أمس الاثنين إلى المناورة المشتركة مع الفرقاطة "فيكتوريا" التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في الصومال لعملية "أتالانتا"، ومركز الأمن البحري العُماني.

وجرت هذه المناورة على طول ممر العبور الموصى به دوليا، وهو طريق ملاحي يمر عبر خليج عدن وبحر العرب وتحرسه القوات البحرية الدولية.

وجاءت هذه المناورة في الوقت الذي يكثف فيه الاتحاد الأوروبي جهود مكافحة القرصنة في إطار عملية "أتالانتا"، وهي عملية الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة في الصومال.

وبناء على سيناريو عملية مكافحة القرصنة، تضمنت هذه المناورة البحرية المشتركة هبوط طائرات هليكوبتر على ظهر سفن حربية، وإطلاق نيران مدافع رشاشة ثقيلة حية، وعملية بحث وإنقاذ، وعملية تكتيكية بحرية حديثة.

المصدر: "يونهاب"